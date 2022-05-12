Житель Самарской области обкрадывал дачные дома в Похвистневском районе

В Похвистневском районе Самарской области задержали 39-летнего мужчину по подозрению в краже, сообщает региональное ГУ МВД.
Из дачных домов в с. Старый Аманак, принадлежащих 57-летнему самарцу, пропали вещи на 50 тыс. рублей: бытовая техника, садовый инвентарь, электроинструменты. По словам владельца, он приезжал на дачи раз в две недели и при этом не запирал дома.
Полицейские заподозрили в кражах неоднократно судимого местного жителя. Задержанный признал вину, сбыть похищенное он еще не успел. Имущество уже вернули владелицу.
В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").
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Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу