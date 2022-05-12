Житель Самарской области обкрадывал дачные дома в Похвистневском районе

В Похвистневском районе Самарской области задержали 39-летнего мужчину по подозрению в краже, сообщает региональное ГУ МВД.

Из дачных домов в с. Старый Аманак, принадлежащих 57-летнему самарцу, пропали вещи на 50 тыс. рублей: бытовая техника, садовый инвентарь, электроинструменты. По словам владельца, он приезжал на дачи раз в две недели и при этом не запирал дома.

Полицейские заподозрили в кражах неоднократно судимого местного жителя. Задержанный признал вину, сбыть похищенное он еще не успел. Имущество уже вернули владелицу.

В отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража").