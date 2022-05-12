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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на оперу "Князь Игорь"

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В день России, 12 июня, на сцене Самарского театра оперы и балета будет представлена величайшая опера Александра Бородина "Князь Игорь" (12+). Красивое, светлое и эпичное оперное повествование создано по мотивам "Слова о полку Игореве".

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Путивль, 1185 год. Князь Игорь готовится к походу против половцев. Народ и бояре величают Игоря, его сына Владимира, князей, славят дружину, надеются на успешное завершение похода. Внезапно темнеет. Начинается солнечное затмение, в котором люди видят дурное предзнаменование, и уговаривают князя остаться, но Игорь непоколебим.

В третьем отделении зрителей ждет хореографическая сюита "Половецкие пляски". Одна из самых известных танцевальных сцен в мировом оперном наследии, "Половецкие пляски" соединяют классические балетные движения с этнографическим танцем, отражающим особенности кочевой половецкой культуры.

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