Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на оперу "Князь Игорь"

В день России, 12 июня, на сцене Самарского театра оперы и балета будет представлена величайшая опера Александра Бородина "Князь Игорь" (12+). Красивое, светлое и эпичное оперное повествование создано по мотивам "Слова о полку Игореве".
Путивль, 1185 год. Князь Игорь готовится к походу против половцев. Народ и бояре величают Игоря, его сына Владимира, князей, славят дружину, надеются на успешное завершение похода. Внезапно темнеет. Начинается солнечное затмение, в котором люди видят дурное предзнаменование, и уговаривают князя остаться, но Игорь непоколебим.
В третьем отделении зрителей ждет хореографическая сюита "Половецкие пляски". Одна из самых известных танцевальных сцен в мировом оперном наследии, "Половецкие пляски" соединяют классические балетные движения с этнографическим танцем, отражающим особенности кочевой половецкой культуры.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить