Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича приглашает на оперу "Князь Игорь"

В день России, 12 июня, на сцене Самарского театра оперы и балета будет представлена величайшая опера Александра Бородина "Князь Игорь" (12+). Красивое, светлое и эпичное оперное повествование создано по мотивам "Слова о полку Игореве".

Путивль, 1185 год. Князь Игорь готовится к походу против половцев. Народ и бояре величают Игоря, его сына Владимира, князей, славят дружину, надеются на успешное завершение похода. Внезапно темнеет. Начинается солнечное затмение, в котором люди видят дурное предзнаменование, и уговаривают князя остаться, но Игорь непоколебим.

В третьем отделении зрителей ждет хореографическая сюита "Половецкие пляски". Одна из самых известных танцевальных сцен в мировом оперном наследии, "Половецкие пляски" соединяют классические балетные движения с этнографическим танцем, отражающим особенности кочевой половецкой культуры.