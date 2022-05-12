Самарца обвиняют в подкупе начальника отдела судебных приставов

Прокуратура Железнодорожного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о даче взятки начальнику отдела судебных приставов.

По версии следствия, мужчина передал 65 тыс. руб. и. о. начальника ОСП Железнодорожного района за незаконное снятие ареста с имущества ООО "Волга", в котором учредителем и директором был сын взяткодателя.

В марте 2022 г. в отношении юрлица прокуратура возбудила административное дело по факту незаконной передачи вознаграждения в интересах фирмы. Сейчас его рассматривают в суде.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Самары.