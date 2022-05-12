Самарчанку обвиняют в убийстве сожителя во время пьяной ссоры

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение 57-летней женщине по уголовному делу об убийстве.
По версии следствия, в начале марта 2022 г. она выпивала с сожителем. Возлюбленные поссорились и самарчанка ударила мужчину ножом в грудь. От ранения он скончался на месте.
Женщина ранее была судима за незаконный оборот наркотиков.
Уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне