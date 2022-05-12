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Преступления Происшествия

Самарчанку обвиняют в убийстве сожителя во время пьяной ссоры

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение 57-летней женщине по уголовному делу об убийстве.

По версии следствия, в начале марта 2022 г. она выпивала с сожителем. Возлюбленные поссорились и самарчанка ударила мужчину ножом в грудь. От ранения он скончался на месте.

Женщина ранее была судима за незаконный оборот наркотиков.

Уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары.

Гид потребителя

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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