Самарчанку обвиняют в убийстве сожителя во время пьяной ссоры

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение 57-летней женщине по уголовному делу об убийстве.

По версии следствия, в начале марта 2022 г. она выпивала с сожителем. Возлюбленные поссорились и самарчанка ударила мужчину ножом в грудь. От ранения он скончался на месте.

Женщина ранее была судима за незаконный оборот наркотиков.

Уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары.