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Происшествия

По факту смерти двух мужчин в самарской квартире проводят проверку следователи СК

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела СК РФ проводят процессуальную проверку по факту обнаружения 11 мая в доме на ул. Дружбы народов троих молодых людей, в возрасте около 23 лет, двое из которых скончались, а третий госпитализирован. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

"В настоящее время назначена экспертиза для установления причин гибели мужчин", - прокомментировали в региональном следственном управлении СК РФ.

Напомним, что предположительно, молодые люди чем-то отравились.

На место происшествия выезжали сотрудники СВГК. Происшествие зарегистрировано Единой диспетчерской службой компании.

"При первом обследовании квартиры обнаружено, что вентиляционный канал в кухне застроен, - отметили в СВГК. - Проводится подробное расследование случившегося".



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