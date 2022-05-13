По факту смерти двух мужчин в самарской квартире проводят проверку следователи СК

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Сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела СК РФ проводят процессуальную проверку по факту обнаружения 11 мая в доме на ул. Дружбы народов троих молодых людей, в возрасте около 23 лет, двое из которых скончались, а третий госпитализирован. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.