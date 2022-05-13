По факту смерти двух мужчин в самарской квартире проводят проверку следователи СК

Сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела СК РФ проводят процессуальную проверку по факту обнаружения 11 мая в доме на ул. Дружбы народов троих молодых людей, в возрасте около 23 лет, двое из которых скончались, а третий госпитализирован. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
"В настоящее время назначена экспертиза для установления причин гибели мужчин", - прокомментировали в региональном следственном управлении СК РФ.
Напомним, что предположительно, молодые люди чем-то отравились.
На место происшествия выезжали сотрудники СВГК. Происшествие зарегистрировано Единой диспетчерской службой компании.
"При первом обследовании квартиры обнаружено, что вентиляционный канал в кухне застроен, - отметили в СВГК. - Проводится подробное расследование случившегося".
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?