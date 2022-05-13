ВТБ: спрос на ипотеку после снижения ставок удвоился

Клиенты ВТБ увеличили спрос на жилищные кредиты после снижения ставок в конце апреля. За пять рабочих дней мая заемщики оформили около 18 тыс. заявок на ипотеку, что вдвое превышает результат последней недели апреля. Ежедневное количество заявок на кредиты по сравнению со второй половиной апреля увеличилось на 85% - до трех тысяч.

"Банку России удалось оперативно стабилизировать ситуацию на финансовом рынке. Снижение ключевой ставки в апреле до 14% существенно отразилось на общей стоимости розничных кредитов и позволило избежать длительной стагнации ипотечного рынка. ВТБ сегодня предлагает ипотечные кредиты по ставке даже ниже ключевой - от 13,9% в рамках стандартных банковских программ. В первую очередь это "оживило" сегмент вторичного жилья, где в период "заградительных" тарифов сформировался отложенный спрос. Сейчас доля заявок на стандартные программы в структуре наших продаж составляет уже 50%, тогда как в апреле не превышала 30%. Также мы видим прирост числа заявок на ипотеку с господдержкой, ставка по которой была скорректирована до 9%. В результате общий спрос на ипотеку в начале мая уже вырос практически вдвое. По нашей оценке, схожая динамика наблюдается и на рынке в целом", - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ одним из первых банков улучшил условия по собственным ипотечным программам 30 апреля, снизив базовую ставку на 3 п.п. как для новостроек, так и вторичного рынка. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ. Кредиты на покупку машино-мест и кладовок доступны по ставке от 14,3%, а на индивидуальное жилищное строительство - от 13,9%. Подать заявку на ипотеку можно в офисах, на сайте, через застройщиков, риелторов и других партнеров банка.

В рамках госпрограммы на новостройки заемщикам ВТБ доступна ставка от 8,7% при использовании цифровых сервисов на сделке. Максимальная сумма составляет 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей - для остальных регионов РФ. Льготные условия распространяются на покупку квартир и готовых домов с земельным участком у застройщика. В моногородах и сельской местности на территории Дальневосточного федерального округа с госсубсидией можно приобрести жилье и на вторичном рынке.