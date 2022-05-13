В Самаре предстанет перед судом наркодачник

Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
В сентябре 2021 г. полицейские задержали мужчину, в чьей машине нашли наркотики. Позже у него в квартире и на даче изъяли девять кустов конопли. Запрещенная трава росла в специально созданных для нее условиях. Кроме того, правоохранители нашли около 1 кг марихуаны, уже приготовленной для сбыта. Предположительно, самарец собирался разложить по тайникам.
Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне