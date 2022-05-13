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Преступления Происшествия

В Самаре предстанет перед судом наркодачник

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В сентябре 2021 г. полицейские задержали мужчину, в чьей машине нашли наркотики. Позже у него в квартире и на даче изъяли девять кустов конопли. Запрещенная трава росла в специально созданных для нее условиях. Кроме того, правоохранители нашли около 1 кг марихуаны, уже приготовленной для сбыта. Предположительно, самарец собирался разложить по тайникам.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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