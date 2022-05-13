В Самаре задержали подростков, рисовавших граффити на железной дороге

В Самаре транспортные полицейские в районе улиц Венцека и Ленинградский на железной дороге задержали двух подростков 14 и 15 лет, которые рисовали граффити на имуществе Куйбышевской железной дороги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

"В ходе профилактической беседы со взрослыми и их детьми была достигнута договоренность о том, что увлечение ребят направить на общее полезное дело. В ближайшее время совместно с волонтерами Центра социализации молодежи эти подростки примут участие в нанесении на железнодорожных платформах надписей "Сними наушники", "Возьми ребенка за руку" и других", — отметили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вместе с работниками КбшЖД в районе Нижнехлебного парка ст. Самара остановили безнадзорно гулявших братьев — учащихся 1 и 7 классов.

На родителей подростков составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних").

Всего в рамках профилактических рейдов на вокзалах, платформах, перегонах и в электричках провели 14 рейдов, во время которых 23 несовершеннолетних привлекли к административной ответственности за различные нарушения. В отношении родителей составили 10 протоколов по ст. 5.35 КоАП РФ.