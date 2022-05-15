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Преступления Происшествия

В самарской Зубчаниновке задержали мужчину с героином в воротнике

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские полицейские задержали 38-летнего жителя Отрадного с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Чекистов в пос. Зубчаниновка сотрудники ДПС решили проверить документы у водителя ВАЗ-21102 и заметили занервничавшего пассажира. Правоохранители решили досмотреть мужчину.

По версии следствия у него нашли два свертка с 6 г героина, которые были спрятаны в воротнике куртки.

Подозреваемый уже был судим на незаконный оборот наркотиков, ложный донос и нарушение неприкосновенности жилища. Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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