В самарской Зубчаниновке задержали мужчину с героином в воротнике

Самарские полицейские задержали 38-летнего жителя Отрадного с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Чекистов в пос. Зубчаниновка сотрудники ДПС решили проверить документы у водителя ВАЗ-21102 и заметили занервничавшего пассажира. Правоохранители решили досмотреть мужчину.

По версии следствия у него нашли два свертка с 6 г героина, которые были спрятаны в воротнике куртки.

Подозреваемый уже был судим на незаконный оборот наркотиков, ложный донос и нарушение неприкосновенности жилища. Возбуждено уголовное дело.