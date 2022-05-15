В самарской Зубчаниновке задержали мужчину с героином в воротнике

Самарские полицейские задержали 38-летнего жителя Отрадного с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
На ул. Чекистов в пос. Зубчаниновка сотрудники ДПС решили проверить документы у водителя ВАЗ-21102 и заметили занервничавшего пассажира. Правоохранители решили досмотреть мужчину.
По версии следствия у него нашли два свертка с 6 г героина, которые были спрятаны в воротнике куртки.
Подозреваемый уже был судим на незаконный оборот наркотиков, ложный донос и нарушение неприкосновенности жилища. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.