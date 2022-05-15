Сызранского таксиста будут судить за кражу сумки пассажирки

В Сызранский городской суд отправили уголовное дело о краже сумки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

60-летняя местная жительница забыла в такси сумку с телефоном и личными вещами, когда возвращалась с юбилея родственницы. Самостоятельно вернуть имущество у женщины не получилось. Ущерб составил более 46 тыс. рублей.

Полицейские задержали 28-летнего водителя такси. Он рассказал, что нашел в машине забытые вещи, но решил не возвращать их владелице даже после того, как она обратилась к диспетчеру. Мужчина избавился от сумки и оставил себе только мобильник и золотые сережки. Их он сдал в комиссионный магазин.

В отношении таксиста возбудили уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража").