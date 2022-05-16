Жители Зубчаниновки жалуются на нападающую на скот стаю собак

Жители пос. Зубчаниновка в Самаре всерьез обеспокоены из-за нападений собак. На днях псы поубивали всех кур у хазрата мечети "Булгарское наследие".
"Я на майские праздники в деревню ездил. А во дворе сооружение у меня было для цыплят. Но собаки местные проникли и задушили птиц", - рассказал мужчина. Трупы птиц остались на месте. Как рассказывают местные жители, собаки душат не только домашнюю птицу, но и нападали на коз и овец.
"Собаки бегают стаями. А здесь дети ходят пешком со школы. Чудо, что пока не нападали на детей", - рассказывает один из местных жителей.
Люди говорят, что обращались в правоохранительные органы. Но пока проблема остается.
Напомним, ранее на убитый собаками скот жаловались жители Рождествено.
Кроме того, в Волжском районе Самарской области стая собак напала на женщину. От травм пострадавшая скончалась в больнице.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.