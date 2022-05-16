Жители Зубчаниновки жалуются на нападающую на скот стаю собак

Жители пос. Зубчаниновка в Самаре всерьез обеспокоены из-за нападений собак. На днях псы поубивали всех кур у хазрата мечети "Булгарское наследие".

"Я на майские праздники в деревню ездил. А во дворе сооружение у меня было для цыплят. Но собаки местные проникли и задушили птиц", - рассказал мужчина. Трупы птиц остались на месте. Как рассказывают местные жители, собаки душат не только домашнюю птицу, но и нападали на коз и овец.

"Собаки бегают стаями. А здесь дети ходят пешком со школы. Чудо, что пока не нападали на детей", - рассказывает один из местных жителей.

Люди говорят, что обращались в правоохранительные органы. Но пока проблема остается.

Напомним, ранее на убитый собаками скот жаловались жители Рождествено.

Кроме того, в Волжском районе Самарской области стая собак напала на женщину. От травм пострадавшая скончалась в больнице.