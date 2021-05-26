Жительница Самарской области погибла из-за нападения собак

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти женщины, на которую напали собаки, сообщает региональное СУ СК РФ.

19 мая, примерно в 7:50, на пустыре около жилого дома на ул. Земской микрорайона Южный Город Волжского района стая бездомных собак напала на 65-летнюю местную жительницу. Женщину доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").

Организована проверка по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации поселения своих служебных обязанностей. Следователи выяснили, что у администрации сельского поселения был заключен контракт на отлов бродячих животных.

Расследование уголовного дела продолжается.