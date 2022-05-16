Любитель пьяного вождения скрылся от полицейских в Самарской области

В Самарской области полицейские разыскивают 35-летнего жителя Алексеевского района Оренбургской области Наиля Зиятдинова. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В мае 2021 г. в Сызрани сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого был Зиятдинов. Водитель был пьян, но отказался проходить освидетельствование.

Как оказалось, мужчина попал в такую ситуацию не впервые. За повторное нарушение в отношении него возбудили уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде. Однако мужчина скрылся и теперь объявлен в федеральный розыск.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 170 см, среднего телосложения, карие глаза, густые брови, пухлые губы, темные короткие волосы.

Всех, кто видел мужчину или располагает информацией о его местонахождении, правоохранители просят обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 33-38-66, либо по телефону 112.