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Преступления Происшествия

Парень из Самары обокрал отца, чтобы развлечься

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправили в суд уголовное дело 20-летнего парня, обвиняемого в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В январе 2022 г. из квартиры 41-летнего местного жителя на пр. Юных Пионеров пропали 60 тыс. руб., которые мужчина хранил в тумбочке. Полицейские не обнаружили следов взлома. Это означало, что кражу совершил кто-то из знакомых жертвы.

Позже выяснилось, что сын заявителя хвастал перед приятелем отца тем, что тратит родительские деньги в увеселительных заведениях. В результате безработный парень признался, что взял деньги, пока родственник спал, и потратил их в тот же вечер.

В ходе следствия подозреваемый полностью возместил ущерб.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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