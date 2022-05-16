Парень из Самары обокрал отца, чтобы развлечься

В Самаре отправили в суд уголовное дело 20-летнего парня, обвиняемого в краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В январе 2022 г. из квартиры 41-летнего местного жителя на пр. Юных Пионеров пропали 60 тыс. руб., которые мужчина хранил в тумбочке. Полицейские не обнаружили следов взлома. Это означало, что кражу совершил кто-то из знакомых жертвы.

Позже выяснилось, что сын заявителя хвастал перед приятелем отца тем, что тратит родительские деньги в увеселительных заведениях. В результате безработный парень признался, что взял деньги, пока родственник спал, и потратил их в тот же вечер.

В ходе следствия подозреваемый полностью возместил ущерб.