В Самарской области по ДНК вычислили сожителей, обокравших магазин

В Кинель-Черкасском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемых в краже из магазина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Преступление было совершено в феврале 2022 года. Кто-то разбил окно, проник в магазин и украл продукты, а также деньги из кассы. На месте происшествия криминалист нашел след обуви, отпечатки пальцев и капли крови.

Правоохранители выяснили, что кражу могли совершить неоднократно судимые 36-летний мужчина и 34-летняя женщина. Подозреваемый признал вину и заявил, что обокрал магазин в одиночку. Однако экспертиза ДНК показала, что на месте преступления была и кровь его сожительницы.

В результате они оба стали фигурантами уголовного дела, которое сейчас уже отправили в районный суд.