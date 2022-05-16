В Самарской области по ДНК вычислили сожителей, обокравших магазин

В Кинель-Черкасском районе Самарской области полицейские задержали подозреваемых в краже из магазина. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Преступление было совершено в феврале 2022 года. Кто-то разбил окно, проник в магазин и украл продукты, а также деньги из кассы. На месте происшествия криминалист нашел след обуви, отпечатки пальцев и капли крови.
Правоохранители выяснили, что кражу могли совершить неоднократно судимые 36-летний мужчина и 34-летняя женщина. Подозреваемый признал вину и заявил, что обокрал магазин в одиночку. Однако экспертиза ДНК показала, что на месте преступления была и кровь его сожительницы.
В результате они оба стали фигурантами уголовного дела, которое сейчас уже отправили в районный суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне