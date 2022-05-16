Прокуратура начала проверку из-за нападения собак на ребенка в Крутых Ключах

Прокуратура Красноглинского района Самары начала проверку из-за нападения бродячих собак на ребенка.
3 мая в мкр. Крутые Ключи животные напали на 11-летнего мальчика. Ребенок получил рану левого предплечья, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Надзорное ведомство даст оценку действиям организации, которая должна по муниципальному контракту отлавливать бродячих животных.
Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне