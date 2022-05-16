За объекты благоустройства в Самарской области проголосовали уже более 240 тыс. жителей

Самарская область вместе со всей страной участвует во втором всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства в 2023 году. Старт мероприятию был дан 15 апреля, продлится оно до 30 мая.
Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на федеральной платформе. За четыре недели голосования более 240 тыс. жителей Самарской губернии определились, какие территории они считают приоритетными для преображения.
В этом году для Всероссийского голосования в ходе предварительного опроса жителей определен список из 106 общественных территорий. В голосовании участвуют, как и в 2021 году, 10 городов губернии: Самара, Тольятти, Отрадный, Кинель, Новокуйбышевск, Сызрань, Октябрьск, Жигулевск, Чапаевск, Похвистнево, Кинель и Безенчукский район.
В 2021 году на выбор жителей были представлены 100 территорий, 52 из них были признаны победителями. Сейчас на этих территориях идут работы по благоустройству.
"За прошлый год два наших общественных пространства вошли в число лучших практик по благоустройству в стране, - отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Одно из них - территория рядом с Фабрикой-кухней в Самаре, где соорудили "Сад баланса". Получилось современно! Сами жители голосовали за это пространство по программе "Формирование комфортной городской среды" и теперь проводят здесь время".
Для того чтобы как можно больше желающих смогли принять участие в планировании преобразования территорий, к работе подключены волонтерские штабы. В Самарской области зарегистрировано более 2800 волонтеров. Они рассказывают людям о вариантах благоустройства, отвечают на вопросы о проектах и помогают гражданам проголосовать на месте - через планшет волонтера.
Выразить свое мнение по определению территории для благоустройства в 2023 году может любой желающий в возрасте 14 лет и старше. Процесс голосования устроен максимально просто.
Проголосовать можно:
• на странице 63.gorodsreda.ru c использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе";
• на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте вашего муниципалитета;
• через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается