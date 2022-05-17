Россельхозбанк открыл новый офис в технопарке "Жигулевская долина" в Тольятти

В Тольятти в технопарке "Жигулевская долина" открылся новый дополнительный офис Россельхозбанка. Теперь сеть Самарского филиала насчитывает 26 подразделений обслуживания физических и юридических лиц. В Тольятти это третье подразделение филиала банка.

Новый офис расположен по адресу: г. Тольятти, Южное шоссе, д. 165. Офис отвечает всем современным банковским стандартам: в нем работает система электронной очереди, организованы понятная навигация и удобная зона ожидания. В новом офисе можно получить весь комплекс банковских услуг: открыть вклад по привлекательной ставке, оформить потребительский кредит, ипотеку, в том числе с государственной поддержкой, воспользоваться программами рефинансирования, получить банковскую карту, осуществить перевод, приобрести платежное кольцо. Для юридических лиц предлагается расчетно-кассовое обслуживание с льготным периодом, бизнес-карты, кредиты и широкий выбор депозитов.

"Открытие дополнительного офиса Россельхозбанка в технопарке "Жигулевская долина" позволит сделать банковские услуги и сервисы доступными более широкому кругу потребителей. Ведь инновационным компаниям, которым созданы все условия для ведения бизнеса на территории опережающего развития Тольятти, также нужны финансовая и консультационная поддержка, выгодное и удобное банковское обслуживание", — отмечает директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

"Мы рады, что наш надежный партнер — Россельхозбанк — продолжает уверенное развитие в Самарской области и создает возможности для роста инновационных стартапов нашего региона. Теперь резидентам "Жигулевской долины" доступны финансовые продукты банка, а открытие офиса в периметре технопарка позволит им максимально экономить время, пользуясь существующими услугами и качественным сервисом. Формирование комфортного делового климата — наш абсолютный приоритет, и мы готовы оказывать всю необходимую поддержку как начинающим предпринимателям, так и крупным инвесторам, готовым реализовывать свои проекты на территории Самарской области", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.