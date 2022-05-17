В Сергиевске продавец забрал из кассы магазина почти 90 тыс. рублей

В полицию Сергиевского района поступило заявление от сотрудника службы безопасности ООО о том, что при инвентаризации в магазине автозапчастей была выявлена недостача денежных средств.
Полицейские установили, что 25-летний продавец-консультант магазина, имея свободный доступ к кассовому аппарату, на протяжении нескольких дней забирал из него деньги. Общая сумма ущерба составила более 88 тыс. рублей.
В ходе допроса ранее не судимый житель с. Сергиевск признал свою вину, пояснил, что денежные средства потратил на личные нужны, и пообещал полностью возместить причиненный ущерб.
Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в Сергиевский районный суд, и он признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.
В ходе дознания мужчина полностью возместил причиненный заявителю ущерб.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне