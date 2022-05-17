В Сергиевске продавец забрал из кассы магазина почти 90 тыс. рублей

В полицию Сергиевского района поступило заявление от сотрудника службы безопасности ООО о том, что при инвентаризации в магазине автозапчастей была выявлена недостача денежных средств.

Полицейские установили, что 25-летний продавец-консультант магазина, имея свободный доступ к кассовому аппарату, на протяжении нескольких дней забирал из него деньги. Общая сумма ущерба составила более 88 тыс. рублей.

В ходе допроса ранее не судимый житель с. Сергиевск признал свою вину, пояснил, что денежные средства потратил на личные нужны, и пообещал полностью возместить причиненный ущерб.

Отделением дознания ОМВД России по Сергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). После сбора доказательственной базы уголовное дело было направлено в Сергиевский районный суд, и он признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ.

В ходе дознания мужчина полностью возместил причиненный заявителю ущерб.