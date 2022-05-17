Самарец потерял 45 тыс. руб., желая помочь приятельнице

В полицию Самары за помощью обратился 57-летний мужчина, работающий в одном из научно-исследовательских центров, сообщив, что стал жертвой мошенников.

В сети Интернет ему пришло сообщение от знакомой с просьбой срочно одолжить денег на проведение операции. Местный житель был уверен, что общается с приятельницей, поэтому сразу же перевел на указанный в сообщении банковский счет денежные средства в размере 45 тыс. рублей. Затем он связался с приятельницей, от которой узнал - деньги ей не требуются.

Тогда потерпевший понял, что аккаунт подруги взломан и рассылку с просьбой о материальной помощи сделали мошенники. Возбуждено уголовное дело.