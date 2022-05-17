Мэрия Самары передаст под комплексное развитие 5 га возле парка Металлургов

Мэрия Самары готовит для передачи под комплексное развитие участок 4,94 га в границах улицы Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском районе. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.

Участок примыкает к парку им. 50-летия Октября (парк Металлургов) и включает всю территорию квартала, за исключением трех высоток по ул. Советской. Здесь может быть построено до 102,8 тыс. кв. м жилья. Предельный срок реализации проекта составляет пять лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.

Сейчас на участке находятся 15 домов, а также гаражи и кладовые. Все они определены под снос.

Отметим также, что часть участка, отведенного под комплексное развитие (территория в 1,2 га по пр. Юных Пионеров), находится в собственности ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (ГК "Новый дон"). Компания планирует здесь высотную застройку.