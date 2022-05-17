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Строительство Строительство и недвижимость

Мэрия Самары передаст под комплексное развитие 5 га возле парка Металлургов

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары готовит для передачи под комплексное развитие участок 4,94 га в границах улицы Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском районе. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.

Участок примыкает к парку им. 50-летия Октября (парк Металлургов) и включает всю территорию квартала, за исключением трех высоток по ул. Советской. Здесь может быть построено до 102,8 тыс. кв. м жилья. Предельный срок реализации проекта составляет пять лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.

Сейчас на участке находятся 15 домов, а также гаражи и кладовые. Все они определены под снос.

Отметим также, что часть участка, отведенного под комплексное развитие (территория в 1,2 га по пр. Юных Пионеров), находится в собственности ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (ГК "Новый дон"). Компания планирует здесь высотную застройку.

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Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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