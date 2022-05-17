Мэрия Самары передаст под комплексное развитие 5 га возле парка Металлургов

Мэрия Самары готовит для передачи под комплексное развитие участок 4,94 га в границах улицы Ставропольской, переулка Ташкентского, проспекта Юных Пионеров, улицы Советской в Кировском районе. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте горадминистрации.
Участок примыкает к парку им. 50-летия Октября (парк Металлургов) и включает всю территорию квартала, за исключением трех высоток по ул. Советской. Здесь может быть построено до 102,8 тыс. кв. м жилья. Предельный срок реализации проекта составляет пять лет с момента заключения договора о комплексном развитии территории.
Сейчас на участке находятся 15 домов, а также гаражи и кладовые. Все они определены под снос.
Отметим также, что часть участка, отведенного под комплексное развитие (территория в 1,2 га по пр. Юных Пионеров), находится в собственности ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (ГК "Новый дон"). Компания планирует здесь высотную застройку.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍