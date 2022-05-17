Житель Самарской области наловил рыбы на уголовное дело

В Ставропольском районе Самарской области возбудили уголовное дело по факту незаконной ловли рыбы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В начале мая полицейские задержали 52-летнего безработного жителя с. Верхний Сускан. Мужчина с помощью сетей рыбачил в месте нереста — акватории Сускансого залива. Он успел выловить 10 лещей и сазана. Ущерб оценили в 12 тыс. рублей.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне