В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

В Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного информацию о розыске грабителя. Злоумышленник вырвал сумку из рук молодой девушки и скрылся в неизвестном направлении.
Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы начали отрабатывать территорию, прилегающую к месту происшествия. Некоторое время спустя во дворе жилого дома по ул. Гагарина стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. В ходе беседы с сотрудниками Росгвардии предполагаемый злоумышленник признался, что действительно похитил сумку.
Росгвардейцы передали 38-летнего задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.
Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж".
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне