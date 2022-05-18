В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

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В Самаре находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного информацию о розыске грабителя. Злоумышленник вырвал сумку из рук молодой девушки и скрылся в неизвестном направлении.