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Футбол Спорт

Полузащитник "Крыльев" Зиньковский: "Если бы сейчас предложил "Лилль", я бы сразу поехал"

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник сборной России и самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал, в какой европейский чемпионат хотел бы уехать.

"В недавнем интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал в условную Бельгию. Плюс говорю: если бы сейчас предложил "Лилль", я бы сразу поехал. А та же Голландия — топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию в середину таблицы — вряд ли, в Голландию — да", — приводит слова Зиньковского Sports.

За тур до финиша "Крылья Советов" занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. 21 мая самарцы сыграют с "Локомотивом".

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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