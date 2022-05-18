Полузащитник "Крыльев" Зиньковский: "Если бы сейчас предложил "Лилль", я бы сразу поехал"

Полузащитник сборной России и самарских "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал, в какой европейский чемпионат хотел бы уехать.

"В недавнем интервью я сказал, что если бы был на несколько лет моложе, то сразу бы поехал в условную Бельгию. Плюс говорю: если бы сейчас предложил "Лилль", я бы сразу поехал. А та же Голландия — топ, без проблем поеду туда даже в середину таблицы. В Бельгию в середину таблицы — вряд ли, в Голландию — да", — приводит слова Зиньковского Sports.

За тур до финиша "Крылья Советов" занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. 21 мая самарцы сыграют с "Локомотивом".