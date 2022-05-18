В галерее "Виктория" откроется выставка об инструкции в искусстве или искусстве инструкции

Во вторник, 31 мая, в галерее "Виктория" откроется выставка Make it till you fake it (18+).
Выставочный проект собрал почти три десятка художников из России и других стран. Каждый из них работает с темой инструкции в искусстве или искусством инструкции. На выставке представят работы в форме городских дрейфов, аудиопрогулок, партитур для флешмобов, странных устройств, моделей для сборки, спектаклей для одного зрителя/исполнителя, видеоработы, а также инсталляции, живопись и графику.
Посещение предполагает максимальное зрительское включение и открытость к со-участию и со-творчеству.
Куратор выставки: Анастасия Альбокринова
Авторы проекта: Алиса Жихарева, Анастасия Альбокринова.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.