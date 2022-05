В галерее "Виктория" откроется выставка об инструкции в искусстве или искусстве инструкции

Во вторник, 31 мая, в галерее "Виктория" откроется выставка Make it till you fake it (18+).

Выставочный проект собрал почти три десятка художников из России и других стран. Каждый из них работает с темой инструкции в искусстве или искусством инструкции. На выставке представят работы в форме городских дрейфов, аудиопрогулок, партитур для флешмобов, странных устройств, моделей для сборки, спектаклей для одного зрителя/исполнителя, видеоработы, а также инсталляции, живопись и графику. Посещение предполагает максимальное зрительское включение и открытость к со-участию и со-творчеству. Куратор выставки: Анастасия Альбокринова Авторы проекта: Алиса Жихарева, Анастасия Альбокринова.