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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить сотрудников Научно-исследовательского института радио

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре закончилось расследование уголовного дела главного конструктора и бывшей начальницы отдела кадров Самарского филиала Научно-исследовательского института радио. Сотрудников обвиняют в присвоении и служебном подлоге.

По версии следствия, с января 2015 г. по июль 2020 г. главный конструктор способствовал фиктивному трудоустройству на различные должности людей, которые фактически не работали на предприятии. Однако этим "мертвым душам" он лично устанавливал ежемесячные надбавки и подписывал табели учета рабочего времени. Полученные зарплаты мужчина присваивал. Следствие насчитало четыре эпизода, общая сумма похищенного составила более 8 млн рублей.

Одно из преступлений обвиняемый, предположительно, совершил в сговоре с подчиненной - начальницей отдела кадров. Они "трудоустроили" на вакантную должность ее близкого родственника. Ущерб от этого эпизода составил 1,7 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд.

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