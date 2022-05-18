В Самаре клиентка сдала полиции "продавца" водительских прав

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 20-летнего парня, которого заподозрили в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, мужчина разместил в соцсети объявление о помощи в получении водительских удостоверений. К нему обратилась клиентка, хотевшая получить права категории "В". Молодой человек сказал ей, что может передать взятку нужным сотрудникам РЭО ГИБДД.

Тут получательница прав заподозрила, что подобные услуги незаконны и обратилась в полицию.

Предполагаемого посредника задержали в феврале 2022 г. при получении 180 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары.