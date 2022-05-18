В Самаре идут сезонные работы по покосу травы

В Самаре в соответствии с погодными условиями и плановыми сроками стартовал I этап покоса травы: после частых осадков она быстро пошла в рост и на многих участках уже достигла 15 см и более.
В таком случае поросль нужно срезать, чтобы ее высота не превышала порядка 3 см. Для этого созданы специальные бригады.
Сейчас на объектах городского хозяйства задействовано 11 бригад муниципальных предприятий. Кроме того, 26 бригад трудятся на территориях внутригородских районов. За первую неделю покос произведен на площади 58 тыс. кв. метров. А в целом по городу запланированная площадь покоса травы составляет 1 млн 400 тыс. кв. м.
Данные работы проводятся во время теплого сезона ежегодно не только для того, чтобы облагородить территории, придать эстетику внешнему облику города. Покос крайне важен еще и потому, что от сезонного ухода за газонами и другими локациями зависит аллергенная нагрузка на жителей.
В обязанности обслуживающих предприятий и организаций входит и удаление сорных аллергенных трав — амброзии полыннолистной, полыни обыкновенной и др. Самое частое проявление аллергии на такие растения — поллиноз. Наиболее выраженной аллергенной активностью обладает амброзия. В Самаре обычно к началу июня наблюдаются всходы этого сорняка, который нужно ликвидировать до процесса цветения и формирования семян — они уже в стадии молочной зрелости характеризуются высокой жизнеспособностью, быстрым прорастанием. Удалять аллергенные травы будут с корнем, и в этом процессе ручной труд незаменим.
Но основные работы по уходу за озелененными территориями выполняются механизированным способом, с помощью триммеров и передвижных газонокосилок.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается