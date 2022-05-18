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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре идут сезонные работы по покосу травы

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в соответствии с погодными условиями и плановыми сроками стартовал I этап покоса травы: после частых осадков она быстро пошла в рост и на многих участках уже достигла 15 см и более.

В таком случае поросль нужно срезать, чтобы ее высота не превышала порядка 3 см. Для этого созданы специальные бригады.

Сейчас на объектах городского хозяйства задействовано 11 бригад муниципальных предприятий. Кроме того, 26 бригад трудятся на территориях внутригородских районов. За первую неделю покос произведен на площади 58 тыс. кв. метров. А в целом по городу запланированная площадь покоса травы составляет 1 млн 400 тыс. кв. м.

Данные работы проводятся во время теплого сезона ежегодно не только для того, чтобы облагородить территории, придать эстетику внешнему облику города. Покос крайне важен еще и потому, что от сезонного ухода за газонами и другими локациями зависит аллергенная нагрузка на жителей.

В обязанности обслуживающих предприятий и организаций входит и удаление сорных аллергенных трав — амброзии полыннолистной, полыни обыкновенной и др. Самое частое проявление аллергии на такие растения — поллиноз. Наиболее выраженной аллергенной активностью обладает амброзия. В Самаре обычно к началу июня наблюдаются всходы этого сорняка, который нужно ликвидировать до процесса цветения и формирования семян — они уже в стадии молочной зрелости характеризуются высокой жизнеспособностью, быстрым прорастанием. Удалять аллергенные травы будут с корнем, и в этом процессе ручной труд незаменим.

Но основные работы по уходу за озелененными территориями выполняются механизированным способом, с помощью триммеров и передвижных газонокосилок. 

Гид потребителя

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