Полицейского из Тольятти заподозрили в получении взятки

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отдела полиции, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.