Полицейского из Тольятти заподозрили в получении взятки

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного отдела полиции, подозреваемого во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 24 марта 2022 г. подозреваемый получил 100 тыс. рублей. Благодаря этим деньгам взяткодатель планировал избежать ответственности. Полицейского задержали после получения денег.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне