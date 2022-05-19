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Преступления Происшествия

Самарец задержан при перевозке в такси 90 свертков наркотиков

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении безработного, ранее судимого за незаконный сбыт наркотиков и совершение кражи 39-летнего жителя Самары возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).

Из материалов уголовного дела следует, что сотрудники ГИБДД на маршруте патрулирования на ул. Чекистов, остановили для проверки документов водителя такси, управляющего автомобилем Renault Logan. При проверке документа, удостоверяющего личность, госавтоинспекторы задали вопрос пассажиру — находятся ли при нем запрещенные вещества, на что пассажир ответил утвердительно. Сотрудниками полиции было принято решение досмотреть клиента службы такси.

При проведение личного досмотра, в присутствии понятых, пассажир добровольно выдал из внутренних карманов куртки 90 свертков, внутри которых находилось порошкообразное вещество.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что содержимым пакетиков являются разные наркотические средства — мефедрон, массой 0,65 грамм, марихуана — 0,36 грамм и PVP, производное N-метилэфедрона — 153,53 грамма.

В ходе опроса задержанный пояснил, что решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о работе курьером и связался с оператором. Работодатель пообещал кандидату высокий заработок и уточнил, что его обязанность — забирать в тайниках закладки, расфасовывать на мелкие дозы, прятать и фиксировать их месторасположение с помощью фотосъемки. Злоумышленник подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Задержанный пояснил, что запрещенные вещества он планировал сбыть на территории Оренбургской области.

 Подозреваемому, по ходатайству органов следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

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