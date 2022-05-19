Матч "Крылья Советов" - "Локомотив" пройдет без системы VAR

Матч "Крылья Советов" - "Локомотив", который состоится 21 мая, пройдет без системы VAR.

"По регламенту все матчи последнего тура Тинькофф-РПЛ должны начинаться в одно время, что подразумевает использование всех аппаратных VAR–центра РФС и мобильных комплексов системы VAR. Данные комплексы были заранее распределены между теми стадионами, где их использование представляется возможным с учетом технических и логистических особенностей. В связи с этим, матч между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" на стадионе "Металлург" в Самаре пройдет без использования системы VAR", — сообщает РФС.