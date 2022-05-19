Самараэнерго инициировало прокурорскую проверку предприятий ЖКХ Хворостянского района

ПАО "Самараэнерго" инициировало прокурорскую проверку трех предприятий жилищно-коммунального хозяйства Хворостянского района, сообщили в компании.

Дело в том, что ООО "Новотульское", МУП "Родник" и МУП "Исток", арендующие у администрации Хворостянского района имущество для предоставления услуг по водоснабжению в поселках Новотулка, Новокуровка и Масленниково, систематически не оплачивают потребленную электроэнергию. Суммарный долг предприятий достиг 4 млн рублей.

Многочисленные обращения ПАО "Самараэнерго" в администрацию Хворостянского района с просьбой оказать содействие в истребовании задолженности результата не дали. В настоящее время задолженность взыскивается в судебном порядке.

Кроме того, энергосбытовая компания обратилась в прокуратуру Самарской области с просьбой проведения проверки на предмет наличия прав пользования недрами.