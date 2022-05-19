Сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года перенесены на год

Установленные Налоговым кодексом сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года продлеваются на год.

Соответствующее постановление от 29.04.2022 № 776 подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Возможность использования льготы зависит от основного кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. Если такой код организации и ИП отражен в данном перечне, то они могут воспользоваться отсрочкой в отношении страховых взносов, исчисленных:

с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель — июнь 2022 года;

за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей.

Для компаний и предпринимателей, чей код ОКВЭД отражен в перечне, на 12 месяцев перенесены и сроки уплаты страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июль — сентябрь 2022 года.

Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут продлены в проактивном порядке. Никаких заявлений для этого подавать не требуется.

Обращаем внимание, что данная льгота не распространяется на бюджетные организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 года поименованные в приложении № 3 постановления организационно-правовые формы.