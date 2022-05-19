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Сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года перенесены на год

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Установленные Налоговым кодексом сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года продлеваются на год.

Фото: pixabay.com

Соответствующее постановление от 29.04.2022 № 776 подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Возможность использования льготы зависит от основного кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. Если такой код организации и ИП отражен в данном перечне, то они могут воспользоваться отсрочкой в отношении страховых взносов, исчисленных:

  • с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель — июнь 2022 года;
  • за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей.

Для компаний и предпринимателей, чей код ОКВЭД отражен в перечне, на 12 месяцев перенесены и сроки уплаты страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июль — сентябрь 2022 года.

Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут продлены в проактивном порядке. Никаких заявлений для этого подавать не требуется.

Обращаем внимание, что данная льгота не распространяется на бюджетные организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 года поименованные в приложении № 3 постановления организационно-правовые формы.

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