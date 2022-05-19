Сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года перенесены на год

Установленные Налоговым кодексом сроки уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года продлеваются на год.
Соответствующее постановление от 29.04.2022 № 776 подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Возможность использования льготы зависит от основного кода ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. Если такой код организации и ИП отражен в данном перечне, то они могут воспользоваться отсрочкой в отношении страховых взносов, исчисленных:
- с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель — июнь 2022 года;
- за 2021 год с дохода ИП, превышающего 300 тыс. рублей.
Для компаний и предпринимателей, чей код ОКВЭД отражен в перечне, на 12 месяцев перенесены и сроки уплаты страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июль — сентябрь 2022 года.
Лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты будут продлены в проактивном порядке. Никаких заявлений для этого подавать не требуется.
Обращаем внимание, что данная льгота не распространяется на бюджетные организации, имеющие по состоянию на 1 апреля 2022 года поименованные в приложении № 3 постановления организационно-правовые формы.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?