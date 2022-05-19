Жителя Самарской области будут судить за выращивание конопли

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение местному жителю по делу о наркотиках.
По версии следствия, с сентября по октябрь 2021 г. мужчина уговорил знакомого покурить марихуану. Кроме того, дома у обвиняемого нашли 24 куста конопли общей массой 4,8 кг, которые он сам вырастил.
Уголовное дело направили в Красноярский районный суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне