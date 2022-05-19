Жителя Самарской области будут судить за выращивание конопли

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинительное заключение местному жителю по делу о наркотиках.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2021 г. мужчина уговорил знакомого покурить марихуану. Кроме того, дома у обвиняемого нашли 24 куста конопли общей массой 4,8 кг, которые он сам вырастил.

Уголовное дело направили в Красноярский районный суд.