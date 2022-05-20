Двух тольяттинцев обвиняют в смерти собутыльника

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.