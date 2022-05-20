Двух тольяттинцев обвиняют в смерти собутыльника

В Тольятти завершено расследование уголовного дела двух местных жителей, обвиняемых в причинении тяжких травм, повлекших по неосторожности смерть. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, 9 февраля 2022 г. тольяттинцы выпивали с двумя знакомыми в квартире на ул. Мира. Один из обвиняемых поссорился и подрался с собутыльником. В итоге потерпевшего избили до смерти.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне