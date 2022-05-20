Сергей Пиняев с "Манчестер Юнайтед" в последний раз контактировал в апреле

Экс-директор "Чертаново" Николай Ларин рассказал, когда состоялся последний контакт с "Манчестер Юнайтед" по 17-летнему воспитаннику академии и футболисту "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву, который ранее неоднократно ездил на стажировки в Манчестер, пишет metaratings.ru.

По словам Ларина, для футболиста лучше остаться в самарской команде: "Здесь понятно все - тренер, атмосфера, футболисты, игра".

"Последний контакт с Манчестер Юнайтед состоялся на матче "Химки" - "Крыльев Советов" в апреле, там был селекционер "Манчестер Юнайтед". Он приезжает на всех игроков смотреть, но в том числе и на Сергея смотрел. У него, правда, была небольшая травма, этот матч он не очень удачно провел. Но все смотрят, все следят, ничего не изменилось. Если воспитанница "Чертаново" Алсу Абдуллина играет в "Челси", почему через какое-то время там не может оказаться какой-нибудь российский футболист?" - рассуждает Ларин.

В текущем сезоне Пиняев принял участие в 27 матчах РПЛ, однако во всех выходил на замену, забил два гола и сделал две голевые передачи. Также на его счету - два мяча и голевая передача в двух играх БЕТСИТИ Кубка России.