На Самарской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-1 пройдут плановые ремонтные работы с приостановкой подачи горячего водоснабжения

Специалисты "Т Плюс" приступают к плановому профилактическому ремонту тепломеханического оборудования Самарской ТЭЦ и Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

В связи с ремонтом будет временно приостановлено горячее водоснабжение:

- с 22 по 24 мая 2022 года для потребителей в Кировском, Промышленном, Советском районах Самары в границах улиц: Заводское шоссе - ул. Земеца - ул. Литвинова - ул. Магистральная - Ракитовское шоссе - ул. Стара-Загора - ул. Ташкентская - Московское шоссе - ул. Дальняя - ул. Ташкентская - ул. Солнечная - 6-я просека - 5-я просека - ул. Советской Армии - ул. Ново-Садовая - ул. Подпольщиков - ул. Гастелло - пр. К.Маркса - ул. 22-го Партсъезда - ул. Запорожская - ул. Промышленности - ул. Красных Коммунаров - пр. Кирова - ул. Береговая.

- с 23 по 27 мая 2022 года для потребителей Нижней зоны Новокуйбышевска.

Возобновление горячего водоснабжения будет произведено после окончания профилактического ремонта теплофикационного оборудования станций и сборки схемы ГВС потребителям совместно с коммунальными и жилищными организациями.

"Т Плюс" приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с обязательной подготовкой региона к предстоящей зиме.