Иван-чай и Чага: РСХБ назвал любимые фермерские чаи россиян

В преддверии Международного дня чая (21 мая) Россельхозбанк проанализировал характер спроса на реализуемые фермерами чаи. Как выяснили специалисты на основе анализа потребительского поведения пользователей маркетплейса Свое Родное, предпочтение россияне отдают в первую очередь традиционным напиткам — Иван-чаю, Чаге и другим чайным напиткам и наборам.
Уверенное первое место получил Иван-чай — 44% всех заказов. Иван-чай делается из многолетних растений семейства кипрейные и является традиционным русским напитком. Его часто собирают вручную, а затем высушивают или ферментируют. По цвету он похож на зеленый чай, вкус у прошедших ферментацию листьев немного отдает кислинкой. Добавляют в Иван-чай и другие сушеные травы (мяту, чабрец и т. д.), а также ягоды. Иван-чай любят за его противовоспалительные и обволакивающие свойства.
Второе место по популярности у пользователей маркетплейса Свое Родное занял чай "Чага" (15% всех заказов). Чага, или березовый гриб, обычно встречается на березах, но нередко произрастает и на других деревьях. Его собирают с деревьев, нарезают, высушивают или запекают в печах при низкой температуре. После такой обработки гриб считается готовым к употреблению. Вкус у такого напитка часто бывает землистым, схожим в Пуэром. Чагу также употребляют как в чистом виде, так и в смеси с другими чаями или высушенными растениями.
Третьими в объеме заказов чая на маркетплейсе РСХБ стали различные чайные напитки и наборы (11%), следом за которыми идут травяные чаи (10% всех заказов). Остальные заказы распределились между черным чаем с различными добавками и необычными типами чая, такими как кедровый, пихтовый и сосновый.
Самые пьющие чай регионы
Среди регионов, наиболее активно покупающих чай у фермеров, лидирует Москва (более 30% от всего объема заказов), вторую строчку разделили Санкт-Петербург и Новосибирск (10% заказов), третью — Архангельская область и Республика Татарстан (5,5% заказов). В целом спрос на чай в России сезонно растет в середине лета и начале ноября.
На маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное можно найти разные виды чая, в том числе травяного, собранного вручную, а также многочисленные фермерские десерты, мед и варенье, которые станут отличным дополнением к нему.
Свое Родное — это цифровой маркетплейс, который позволяет любому фермеру совершенно бесплатно создать собственную витрину товаров и начать предлагать свою продукцию напрямую конечному потребителю. Сегодня на нем представлено более 60 тысяч товаров от 8 тысяч фермерских хозяйств по всей стране. Ассортимент маркетплейса постоянно пополняется.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?