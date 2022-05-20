Иван-чай и Чага: РСХБ назвал любимые фермерские чаи россиян

В преддверии Международного дня чая (21 мая) Россельхозбанк проанализировал характер спроса на реализуемые фермерами чаи. Как выяснили специалисты на основе анализа потребительского поведения пользователей маркетплейса Свое Родное, предпочтение россияне отдают в первую очередь традиционным напиткам — Иван-чаю, Чаге и другим чайным напиткам и наборам.

Уверенное первое место получил Иван-чай — 44% всех заказов. Иван-чай делается из многолетних растений семейства кипрейные и является традиционным русским напитком. Его часто собирают вручную, а затем высушивают или ферментируют. По цвету он похож на зеленый чай, вкус у прошедших ферментацию листьев немного отдает кислинкой. Добавляют в Иван-чай и другие сушеные травы (мяту, чабрец и т. д.), а также ягоды. Иван-чай любят за его противовоспалительные и обволакивающие свойства.

Второе место по популярности у пользователей маркетплейса Свое Родное занял чай "Чага" (15% всех заказов). Чага, или березовый гриб, обычно встречается на березах, но нередко произрастает и на других деревьях. Его собирают с деревьев, нарезают, высушивают или запекают в печах при низкой температуре. После такой обработки гриб считается готовым к употреблению. Вкус у такого напитка часто бывает землистым, схожим в Пуэром. Чагу также употребляют как в чистом виде, так и в смеси с другими чаями или высушенными растениями.

Третьими в объеме заказов чая на маркетплейсе РСХБ стали различные чайные напитки и наборы (11%), следом за которыми идут травяные чаи (10% всех заказов). Остальные заказы распределились между черным чаем с различными добавками и необычными типами чая, такими как кедровый, пихтовый и сосновый.

Самые пьющие чай регионы

Среди регионов, наиболее активно покупающих чай у фермеров, лидирует Москва (более 30% от всего объема заказов), вторую строчку разделили Санкт-Петербург и Новосибирск (10% заказов), третью — Архангельская область и Республика Татарстан (5,5% заказов). В целом спрос на чай в России сезонно растет в середине лета и начале ноября.

На маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное можно найти разные виды чая, в том числе травяного, собранного вручную, а также многочисленные фермерские десерты, мед и варенье, которые станут отличным дополнением к нему.

Свое Родное — это цифровой маркетплейс, который позволяет любому фермеру совершенно бесплатно создать собственную витрину товаров и начать предлагать свою продукцию напрямую конечному потребителю. Сегодня на нем представлено более 60 тысяч товаров от 8 тысяч фермерских хозяйств по всей стране. Ассортимент маркетплейса постоянно пополняется.