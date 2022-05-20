Экс-директора самарской фирмы будут судить за невыплаченную зарплату

В Самаре экс-директор ООО "Атриум" стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, предприниматель не платил зарплату 11 сотрудникам - всего около 1,1 млн руб. - за период с июня 2020 г. по январь 2021 года. При этом на счетах организации были средства для погашения задолженности, но обвиняемый направил их на расчеты с поставщиками.
Уголовное дело направят в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне