Самарца обвиняют в 16 мошенничествах

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело 28-летнего неоднократно судимого местного жителя. На этот раз его обвиняют 16 мошенничествах. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, с октября 2021 г. по январь 2022 г. жертвами обмана стали 14 продавцов с сайта объявлений. Обвиняемый находил на торговой площадке объявления о сдаче в аренду разной техники: сварочного аппарата, перфоратора, моющих пылесосов, пароочистителей и музыкальных инструментов и договаривался о встрече с арендодателем. Клиент вносил депозит, забирал технику, но так и не возвращал ее.

Обвиняемый полностью признал вину и рассказал, что продал похищенное.