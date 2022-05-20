Управляющий Новикомбанка в Новосибирске стал "Финансистом года"

Управляющий Филиалом Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, Олег Каржавин стал лауреатом ежегодного Межрегионального конкурса "Директор года Сибири. Предприятие года Сибири" в номинации "Финансист года".

Юбилейная церемония награждения прошла в этом году в двадцатый раз в Правительстве Новосибирской области. За это время победу в конкурсе одержало более 650 руководителей и коллективов предприятий — лидеров экономики Сибири. Целью мероприятия является поддержка компаний региона из различных отраслей экономики, которые реализуют смелые инновационные проекты, внедряют передовые наукоёмкие технологии, решают задачи импортозамещения.

Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители ведущих отраслевых общественных ассоциаций и объединений Сибири, исполнительной власти и СМИ, оценила достижения регионального подразделения Новикомбанка. Олег Каржавин стал победителем в номинации "Финансирование реального сектора экономики".

Поддержка промышленных предприятий является основным направлением бизнеса банка. Филиал обслуживает крупные компании региона и организации малого и среднего бизнеса машиностроительной отрасли. По итогам 2021 года корпоративный кредитный портфель Филиала Новикомбанка в Новосибирске составил 2 млрд рублей, объем предоставленных гарантий — 1,5 млрд рублей.

В Новосибирске банк предоставляет клиентам кредиты и гарантии для расширения бизнеса и модернизации производства, внедрения новых технологий и финансирования текущей деятельности. Гарантии возврата займов от Фонда развития промышленности (ФРП) для реализации программ господдержки также востребованы в регионе.

При финансовой поддержке Новикомбанка и ФРП АО "Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток" (Группа компаний "Элемент") организовал выпуск сверхбольших интегральных схем (СБИС), которые применяются в промышленной и бытовой электронике: компьютерах, блоках питания, видеокамерах, фотоаппаратах, аппаратуре звукозаписи и измерительных приборах. Банк также предоставил АО "Новосибирский завод радиодеталей ОКСИД" (Холдинг "Росэлектроника") банковскую гарантию для реализации проекта по модернизации оборудования, что позволит запустить новое производство ЧИП-резисторов и увеличить выпуск танталовых ЧИП-конденсаторов.

В зону ответственности Филиала входят Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, которые включают в себя более 20 субъектов РФ. Среди партнеров Новикомбанка — Гарантийный фонд в Томской области, Фонды МСП в Алтайском, Забайкальском и Хабаровском краях, Республике Бурятия. Сотрудничество с этими региональными организациями позволяет клиентам банка получать финансирование на более выгодных условиях.

Опыт управляющего Филиалом Новикомбанка в Новосибирске Олега Каржавина в банковской сфере региона насчитывает 28 лет. Лауреат конкурса "Финансист года" прокомментировал свою победу: "За два года с момента открытия офиса Новикомбанка в Новосибирске нашей команде удалось наладить эффективную работу и продемонстрировать рост по всем направлениям бизнеса, хотя мы начинали в непростой эпидемиологической обстановке — весной 2020 года. Только в Новосибирской области Филиал обслуживает 16 тысяч работников Ростеха".

Межрегиональный конкурс "Директор года Сибири. Предприятие года Сибири" проводится с 2002 года Издательским домом "Сибирское слово" и Межрегиональной ассоциацией руководителей предприятий совместно с Новосибирской городской торгово-промышленной палатой, Деловым клубом "СЭР" при поддержке полномочного представителя Президента РФ в СФО, Правительства и Законодательного собрания Новосибирской области, мэрии Новосибирска.