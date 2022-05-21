Игорь Осинькин прокомментировал возможность ухода из "Крыльев Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что в настоящее время не собирается покидать самарскую команду, сообщает championat.com.
"Можно сказать, что не покину Самару ради абы кого и не каждой московской команды? Можно так сформулировать. Не надо конкретики. Возможности у некоторых клубов действительно большие, гораздо выше, чем у Самары, но сейчас меня все устраивает в "Крыльях". Самое главное то, какое отношение есть к команде в городе. Оно позволяет иметь определенный запас прочности, — рассказал Осинькин в эфире телеканала "Матч Премьер".
56-летний Осинькин возглавил самарскую команду летом 2020 года. В первый сезон Осинькин вместе с "Крыльями Советов" выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Сейчас самарцы с 41 очком в 29 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) занимают в турнирной таблице восьмое место.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?