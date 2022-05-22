16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Спартак" продаст Илью Гапонова "Крыльям Советов" за 10 млн рублей В заключительном матче сезона "Крылья" уступили "Локомотиву" Фонбет стал титульным спонсором "Крыльев Советов" ФК "Акрон" разгромил "СКА-Хабаровск" Игорь Осинькин прокомментировал возможность ухода из "Крыльев Советов"

Футбол Спорт

"Спартак" продаст Илью Гапонова "Крыльям Советов" за 10 млн рублей

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Спартак" продаст защитника Илью Гапонова самарским "Крыльям Советов" за 10 млн руб., пишет РБ Спорт.

Как пишет издание, "Крылья" намерены выкупить арендованного футболиста у "Спартака". По новым данным, "Спартак" получит за этот трансфер около 10 млн рублей. Такая сумма выкупа прописана в арендном соглашении между клубами.

С "Крыльями" футболист подпишет контракт на три года.

Гапонов является воспитанником орловского футбола, а на молодежном уровне играл за московские "Крылья", "Локомотив", "Мастер-Сатурн" и "Русичи". Во взрослый футбол он перешел в "Строгино", а с 2018 г. выступал за основную и дублирующую команды "Спартака". В феврале 2022 г. защитник перешел в самарские "Крылья" в качестве замены ушедшему в "Спартак" Никите Чернову.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5