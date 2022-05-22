"Спартак" продаст Илью Гапонова "Крыльям Советов" за 10 млн рублей

"Спартак" продаст защитника Илью Гапонова самарским "Крыльям Советов" за 10 млн руб., пишет РБ Спорт.

Как пишет издание, "Крылья" намерены выкупить арендованного футболиста у "Спартака". По новым данным, "Спартак" получит за этот трансфер около 10 млн рублей. Такая сумма выкупа прописана в арендном соглашении между клубами.

С "Крыльями" футболист подпишет контракт на три года.

Гапонов является воспитанником орловского футбола, а на молодежном уровне играл за московские "Крылья", "Локомотив", "Мастер-Сатурн" и "Русичи". Во взрослый футбол он перешел в "Строгино", а с 2018 г. выступал за основную и дублирующую команды "Спартака". В феврале 2022 г. защитник перешел в самарские "Крылья" в качестве замены ушедшему в "Спартак" Никите Чернову.