Марина Мясникова: "Прежде чем взять кредит или заем, сверьтесь с предупредительным списком Банка России"

В Самарской области в 2021 году выявили 49 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности, а значит работающих вне правового поля. О том, с какими последствиями могут столкнуться потребители финансовых услуг, обратившиеся к нелегалам, и как проверить благонадежность финансовой организации мы поговорили с управляющим Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Мариной Мясниковой.

- Марина Геннадьевна, кто такие нелегальные участники финансового рынка?

- К нелегальным участникам финансового рынка мы относим компании, которые не состоят в государственных реестрах Банка России, не имеют соответствующих лицензий, но по факту выдают гражданам займы (черные кредиторы) или привлекают средства граждан в какие-либо проекты под предлогом огромных процентов дохода и по принципу сетевого маркетинга (финансовые пирамиды).

Нелегалы могут быть как обычными гражданами, так и юридическими лицами. Однако связываться с ними опасно: черные кредиторы часто берут огромные проценты и назначают гигантские пени в случае просрочки платежа. Если заемщики не справляются с выплатой, кредиторы могут прибегать к противозаконным методам взыскания долгов, то есть, выбивая их в прямом смысле слова.

Финансовые пирамиды заманивают обещаниями высокого гарантированного дохода, значительно превышающего рыночный уровень. Заработать в финансовой пирамиде невозможно: как только иссякнет приток новых членов "супервыгодного проекта", организаторы исчезают с деньгами, а участники остаются ни с чем.

Третье направление — нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг. Чаще всего они предлагают услуги форекс-дилеров и заявляют о наличии лицензии зарубежного регулятора. Но в большинстве случаев эти лицензии фиктивные, а мошенники создают лишь видимость игры на рынке Forex.

Чтобы предупреждать людей о таких неблагонадежных организациях с 1 июня 2021 года Банк России начал публиковать предупредительный список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Список обновляется ежедневно. Он активно пополняется благодаря информации, полученной от граждан, легальных участников финансового рынка, СМИ. Очень важно, чтобы люди пользовались этим инструментом. Поэтому, прежде чем откликнуться на выгодное предложение, проверьте, нет ли организации в этом списке.

- Где чаще всего можно встретить нелегалов? Какие уловки они используют?

- За первый квартал 2022 года Банк России выявил 930 компаний с признаками нелегальной деятельности в целом по стране. В Самарской области за 2021 год обнаружены 49 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности (за первый квартал 2022-го — три черных кредитора).

Большинство нелегальных участников работают в сети Интернет. В качестве приманки используются бренды известных российских компаний, а также реклама у популярных блогеров.

Более 58% выявленных в первом квартале 2022 года в стране финансовых пирамид предлагали вложения в криптовалюты.

На фоне текущей экономической ситуации популярны призывы "спасти денежные средства" в зарубежных юрисдикциях: вложиться в иностранный проект, в иностранные ценные бумаги. При этом мошенники используют актуальную информационную повестку, специально подчеркивают, что речь идет о проектах или счетах в государствах, не присоединившихся к санкциям. Ограничения, связанные с международными расчетами, стали аргументом, чтобы убедить человека перевести деньги на личный счет посредника-физлица, по номеру телефона.

17% выявленных в текущем году в России финансовых пирамид использовали форматы онлайн-игр. Суть таких игр в том, что надо вкладывать деньги, покупая все новые и новые "инструменты", которые позволяют подниматься в рейтинге. Мошенники создают иллюзию игры: на "счетах" клиентов видны растущие суммы. Игроки до последнего надеются на счастливый финал, но, чтобы вывести заработанные деньги, приходится платить. Реальных торгов в игровой программе, конечно, не происходит. Как только организатор соберет деньги, игра закончится.

- В декабре прошлого года появилась возможность внесудебной блокировки мошеннических сайтов. Это помогает?

- За 2021 год Банк России инициировал блокировку по стране более 6 тыс. сайтов, созданных злоумышленниками. Очень важно найти и сделать публичной информацию до того, как незаконные организации успеют привлечь большое количество клиентов. Эту задачу выполняет предупредительный список. Но вместо заблокированных сайтов и страниц мошенники оперативно создают их "зеркала". Банк России их тоже блокирует, как только выявляет.

С мошенническими сайтами есть другая проблема: в ловушку легко могут попасть те, кто использует VPN. Применение VPN не позволяет видеть, какой сайт заблокирован, а какой нет. Если человек использует VPN, то такой сайт для него открыт, он не видит, что ресурс был заблокирован и является нелегальным. Сегодня уже есть случаи, когда мошенники в телефонном разговоре убеждают потенциального клиента заходить к ним на сайт только через VPN и объясняют это необходимостью специального шифрования данных и безопасного соединения с сервисами, которые обеспечивают доступ, — например, к торгам.

- Каких нелегалов чаще выявляют в Самарской области?

- В Самарской области большинство нелегальных кредиторов ведут незаконную ломбардную деятельность под видом комиссионных магазинов. Они приобретают у людей имущество "с правом обратного выкупа". В действительности такая организация может продать "залог" в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет. Если вместо этого вам дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит вы обратились не в ломбард.

Необходимо учитывать, что законодательство, регулирующее деятельность ломбардов, в 2021 году изменилось и ряд компаний в обновленный реестр не вошли. Прежде чем воспользоваться услугами компании — посмотрите, есть ли она в реестре ломбардов на сайте Банка России.

Также нелегальные участники финансового рынка часто выдают себя за микрокредитные компании, в том числе и в нашем регионе. Поэтому помните общее правило финансово грамотного человека: прежде чем взять кредит, заём или вложить деньги в какой-либо проект, важно убедиться, что вы имеете дело с легальным участником финансового рынка.

Быстро и просто это можно сделать на сайте Банка России в разделе "Проверить финансовую организацию" или с помощью мобильного приложения "ЦБ-онлайн". Если организации там нет, значит, вы столкнулись с мошенниками, сотрудничество с которыми может привести к потере денег и другого имущества.