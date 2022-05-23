Новикомбанк снизил ставки по ипотеке

С 23 мая Новикомбанк снизил ставки по льготным кредитам на приобретение жилья в новостройках на 3 п. п. — до 8,5% годовых. Ставки по программам банка без господдержки снижены на 1 п. п. — до 13% годовых. Предложения доступны сотрудникам компаний-партнеров банка и держателям социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех.

По условиям льготной программы господдержки ставка по ипотеке на квартиры в новостройках снижена с начала мая с 12% до 9% годовых, а срок действия этой меры продлен до конца 2022 года. Новикомбанк предлагает своим клиентам еще более выгодные условия — 8,5% годовых. Максимальные суммы кредита остались прежними: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — до 12 млн рублей; для остальных регионов — до 6 млн рублей.

Новикомбанк также предоставляет своим клиентам возможность оформить кредиты по программе с господдержкой "Семейная ипотека" по ставке от 4% годовых. Предложением могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился первенец или последующие дети, а также семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

По другим ипотечным продуктам Новикомбанка ставки снижены на 1 п. п. Так, при покупке жилья на первичном рынке стоимостью до 30 млн рублей для Москвы, Подмосковья и Ленинградской области и до 15 млн рублей для других регионов процентная ставка составит от 13%.

Под такой же процент можно приобрести квартиру в новостройках столичного ЖК ALIA по программе "Ростех-сити". Максимальная сумма кредита при этом увеличивается до 50 млн рублей.

При покупке недвижимости на вторичном рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге максимальная сумма кредита — 30 млн рублей; в других регионах — 10 млн рублей. Ставка — от 14% годовых.

Рефинансировать ипотеку стороннего банка в Новикомбанке можно под 14% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 10 млн для других регионов.

Подать заявку на оформление ипотечного кредита можно в мобильном приложении, интернет-банке, обратившись в офис Новикомбанка или к персональному менеджеру банка на предприятии.