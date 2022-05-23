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Преступления Происшествия

Молодой самарец украл у деда более 1 млн рублей

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре будут судить 24-летнего парня, обвиняемого в крупной краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, безработный парень жил с 72-летним делом. Пенсионер повредил ногу и дал свою банковскую карту и пин-код внуку, чтобы тот снял 10 тыс. руб. на текущие расходы. Узнав, что на счету у родственника лежит более миллиона рублей, молодой человек решил украсть эти деньги.

В тот же день обвиняемый с помощью карты деда купил алкоголь, а затем на протяжении двух месяцев 60 раз расплачивался в магазинах, не менее 20 раз переводил деньги физическим лицам, снимал наличные и оплачивал штрафы. Сумма ущерба составила более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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