Сотрудники Сызранского НПЗ навели порядок на 6 тысячах "квадратах" волжского берега

20 мая в поволжских регионах отмечается День Волги. В преддверии этой даты сотрудники дочерних обществ НК "Роснефть" Приволжского федерального округа вышли на субботник по уборке речных берегов. Работники Новокуйбышевского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Самаранефтегаза, Сызранского НПЗ, Новокуйбышевской нефтехимической компании, СамараНИПИнефть и Саратовского НПЗ сообща очистили 116 тысяч кв. м территории.

Сотрудники АО "Сызранский НПЗ" навели порядок на берегу Волги у заводских причалов в районе ж/д станции Кашпир. Нефтяники убираются здесь не первый год — после зимы и половодья берег всегда нуждается в очистке. К тому же живописный участок давно облюбован сызранцами для отдыха, и оставленные несознательными гражданами отходы не только портят внешний вид береговой зоны, но и создают опасность для экосистемы водоема.

За несколько часов работы заводчане навели порядок на 6 тысячах кв. метрах вдоль Волги. Всего с береговой зоны вывезено около 8 кубометров мусора.

Ответственное отношение к охране окружающей среды — безусловный приоритет компании "Роснефть". Сотрудники Сызранского НПЗ регулярно принимают участие во всероссийских экологических акциях "Зеленая весна", "Родники России" и санитарной очистке городских территорий.

При этом традиционно большое внимание предприятие уделяет здоровью Волги. Так, все сточные воды Сызранского НПЗ проходят многоступенчатую очистку: механическую, физико-химическую и биологическую, а также обеззараживаются ультрафиолетом. В природную среду вода возвращается соответствующей всем установленным нормативам. Продолжается реконструкция очистных сооружений, после ее завершения в процессе очистки стоков будет задействован мембранный биореактор. На сегодняшний день — это одно из самых прогрессивных технологических решений в данной области.

Еще один приоритет нефтепереработчиков — развитие системы оборотного водоснабжения. По итогам 2021 г. показатель использования "оборотки" в производстве достиг 95%.

Предприятие более 10 лет регулярно восполняет биоресурсы Волги. В прошлом году в реку было выпущено 82,4 тыс. особей сазана и 45,8 тыс. — стерляди, а общее количество рыбьей молоди, выпущенной за несколько лет, превысило 800 тыс. особей.