В июне из Самары открываются рейсы в Стамбул

Авиакомпания Red Wings в начале июня запустит прямые рейсы в Стамбул из Самары.

Полеты будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Рейсы будут выполняться с 6 июня по понедельникам.

Также в июне откроются перелеты из Владикавказа, Уфы и Челябинска. Red Wings, таким образом, будет летать в Стамбул из восьми российских городов.