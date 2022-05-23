Самарчанку подозревают в передаче крупной взятки

В Самаре возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в феврале 2022 г. 41-летняя женщина получила от местного жителя более 2 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в оформлении в собственность земельного участка в 11 квартале пригородного лесничества.
Расследование уголовного дела продолжается.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне