Самарчанку подозревают в передаче крупной взятки

В Самаре возбудили уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2022 г. 41-летняя женщина получила от местного жителя более 2 млн рублей. Деньги предназначались за содействие в оформлении в собственность земельного участка в 11 квартале пригородного лесничества.

Расследование уголовного дела продолжается.