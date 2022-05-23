Самарца обвиняют в нападении на полицейского

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинительное заключение по делу о нападении на представителя власти.
По версии следствия, в марте 2022 г. полицейский в общежитии проверял находящихся под административным надзором. Во время проверки в комнату вошел мужчина, вытолкал правоохранителя в общий коридор и три раза ударил его.
Уголовное дело направили в суд.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне